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SpaceX закончила сборку своей самой высокой ракеты

Фото:elonmusk / Twitter Фото:elonmusk / Twitter Фото:elonmusk / Twitter Фото:elonmusk / Twitter

Компания SpaceX завершила сборку космического корабля Starship на частном космодроме Бока-Чика в Техасе, сообщил ее глава Илон Маск в Twitter.

«Starship полностью собран», — сказано в сообщении.

Корабль вместе с несущей сверхтяжелой ракетой является многоразовой транспортной системой, он способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс, сообщается на сайте компании. «Starship станет самой мощной из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, способной доставить более 100 тонн на околоземную орбиту», — сказано в описании корабля.

В случае успешного запуска Starship вместе с носителем станет самым высоким космическим кораблем в мире. Общая высота Starship составляет 120 метров, это превышает высоту Saturn V — его длина 111 метров.

Ранее Маск сообщил об установке 29 метановых двигателей Raptor.

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Успешные испытания ракеты прошли в начале мая, во время предыдущих испытаний в конце марта прототип корабля взорвался за минуту до вертикальной посадки. После происшествия Маск сообщил о последовавших за этим «сотнях» конструктивных изменений в устройстве космического корабля.

Маск в конце прошлого года заявил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс к 2026 году. «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — добавил он.

SpaceX Илон Маск США космос ракета сборка Техас
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