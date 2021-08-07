SpaceX закончила сборку своей самой высокой ракеты

Компания SpaceX завершила сборку космического корабля Starship на частном космодроме Бока-Чика в Техасе, сообщил ее глава Илон Маск в Twitter.

«Starship полностью собран», — сказано в сообщении.

Корабль вместе с несущей сверхтяжелой ракетой является многоразовой транспортной системой, он способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс, сообщается на сайте компании. «Starship станет самой мощной из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, способной доставить более 100 тонн на околоземную орбиту», — сказано в описании корабля.

В случае успешного запуска Starship вместе с носителем станет самым высоким космическим кораблем в мире. Общая высота Starship составляет 120 метров, это превышает высоту Saturn V — его длина 111 метров.