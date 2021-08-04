Илон Маск рассказал о «потрясающих» российских ракетных двигателях

Российские ракетные двигатели хорошие, но перед конструкторами стоит задача сделать производство двигателей для ракет дешевле, заявил глава SpaceX Илон Маск в интервью изданию Everyday Astronaut. Трансляция велась на YouTube.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция ракетного двигателя — это самая тяжелая часть работы. Это не так. Есть много хороших конструкций ракетных двигателей. Я провел много времени изучая российские — они потрясающие. Они [российские инженеры] давно производят жидкостные ракетные двигатели и создали уже в прямом смысле сотни различных конструкций», — сказал Маск.

Он добавил, что в производимом SpaceX двигателе Raptor выше давление, а также проведена полная газификация компонентов горения. При этом, по его словам, цена производства до сих пор высокая, и главная задача — значительно снизить ее.

«Человечество может стать видом, обитающим на нескольких планетах, если мы сможем снизить себестоимость отправки тонны тяги на орбиту», — заключил предприниматель.