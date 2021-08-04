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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск рассказал о «потрясающих» российских ракетных двигателях

Российские ракетные двигатели хорошие, но перед конструкторами стоит задача сделать производство двигателей для ракет дешевле, заявил глава SpaceX Илон Маск в интервью изданию Everyday Astronaut. Трансляция велась на YouTube.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция ракетного двигателя — это самая тяжелая часть работы. Это не так. Есть много хороших конструкций ракетных двигателей. Я провел много времени изучая российские — они потрясающие. Они [российские инженеры] давно производят жидкостные ракетные двигатели и создали уже в прямом смысле сотни различных конструкций», — сказал Маск.

Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели
Технологии и медиа
Илон Маск

Он добавил, что в производимом SpaceX двигателе Raptor выше давление, а также проведена полная газификация компонентов горения. При этом, по его словам, цена производства до сих пор высокая, и главная задача — значительно снизить ее.

«Человечество может стать видом, обитающим на нескольких планетах, если мы сможем снизить себестоимость отправки тонны тяги на орбиту», — заключил предприниматель.

Raptor - ракетный двигатель, работающий на жидком метане. Его планируют использовать для космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов, на котором Маск, в частности, намеревался начать осваивать Марс. Первые испытания двигателя прошли в 2016 году.

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В феврале 2019 года предприниматель говорил о превосходстве Raptor над российским РД-180 по уровню давления в камере сгорания. 

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