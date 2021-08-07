Израиль сообщил об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес ряд авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

«В ответ на непрерывные запуски воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой из сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет», — говорится в сообщении.

Накануне Армия Израиля сообщала об ударах по пусковым установкам в Ливане в ответ на ракетный обстрел с его территории. Большинство снарядов перехватила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные разорвались в незаселенной местности, отмечается в сообщении. Позднее телеканал Al Hadath сообщил, что ополчение Ливана признало выпуск более 15 ракет по Израилю.

В начале мая обострился конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем. Причиной стало решение израильских властей выселить несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в городе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля.