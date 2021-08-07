Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Глава WhatsApp счел новую идею Apple «системой слежки» Технологии и медиа, 13:27 Израиль сообщил об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 13:21 Российские «художницы» впервые с 96-го без золота. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 13:20 Винер фразой «Россия всем надоела» отреагировала на оценки Авериных Спорт, 13:19 Почему все люди на земле буквально живут в прошлом РБК и группа «Самолет», 13:17 Чемпионка Олимпиады назвала безобразием судейство против сестер Авериных Спорт, 13:13 В Индии одобрили экстренное применение вакцины Johnson&Johnson Общество, 13:11 Чемпионка мира назвала непонятными оценки российских гимнасток Спорт, 13:09 Жизнь после спорта. Что стало с объектами Олимпиады-80 Общество, 12:58 «ПСЖ» завершил переговоры с Месси Спорт, 12:42 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:30 Россия впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике Спорт, 12:28 В Новом Уренгое в жилом доме произошел взрыв бытового газа Общество, 12:24 На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком Общество, 12:15
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Израиль сообщил об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес ряд авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

«В ответ на непрерывные запуски воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой из сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет», — говорится в сообщении.

Израильские ВВС вновь нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Накануне Армия Израиля сообщала об ударах по пусковым установкам в Ливане в ответ на ракетный обстрел с его территории. Большинство снарядов перехватила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные разорвались в незаселенной местности, отмечается в сообщении. Позднее телеканал Al Hadath сообщил, что ополчение Ливана признало выпуск более 15 ракет по Израилю.

В начале мая обострился конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем. Причиной стало решение израильских властей выселить несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в городе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля.


По оценке израильских военных, ХАМАС выпустил около 3,5 тыс. ракет, большую часть из которых перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ израильская армия нанесла ракетные и авиационные удары по 1,5 тыс. объектов в секторе Газа. В Израиле за время боев погибли 12 человек, свыше 50 получили ранения. В секторе Газа более 230 убитых. 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое вступило в силу 21 мая.

израильская авиация Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Израиль заявил о возобновлении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Политика
Израильские ВВС вновь нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter