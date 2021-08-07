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Напавший на пассажиров в метро Токио мужчина объяснил свои действия

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров поезда в одном из районов Токио, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Задержанным оказался 36-летний безработный мужчина. Он объяснил, что увидел «счастливую женщину, и захотел ее убить». При этом, по его словам, ему было все равно, кто станет его жертвой.

Как сообщает агентство, после нападения с ножом, мужчина также пытался поджечь вагон метро. Задержанному вменяется в вину попытка убийства.

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Ранее в центре Москвы обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС. В пресс-службе главного управления МВД по столице сообщили РБК, что нападавшего доставили в отдел полиции. Сотрудник ДПС обратился в медучреждение, ему оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил службу.

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