Экс-депутат Рады предостерег о «скором разделе Украины»

Бывший депутат Верховной рады от партии «НАШИ», Евгений Мураев заявил, что страну готовят к разделу. Свое предположение он высказал в эфире телеканала «НАШ».

По словам Мураева, сейчас в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние», — сказал экс-депутат.

Мураев добавил, что финансирование радикалов на Украине происходит через международный фонд «Возрождение» при участии бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом, по словам бывшего депутата, президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит из-за «детского мышления».