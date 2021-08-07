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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу

От постковидного синдрома чаще страдают женщины, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Среди других факторов риска возникновения постковидного синдрома, которые она привела, — пожилой возраст, тяжелое течение коронавируса, наличие хронических заболеваний и применение кислорода. Плоскирева также отметила, что, по мнению некоторых ученых, мужчины болеют дольше.

Однако достоверной информации о гендерных различиях в течении COVID-19 нет, указала замглавы ЦНИИ эпидемиологии.

Эксперты оценили продолжительность последствий COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. COVID-19 протекает тяжело также у пациентов старше 60 лет и тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и артериальной гипертензией. О том, что коронавирус чаще приводит к тяжелому течению болезни у мужчин, чем у женщин, свидетельствовали и данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно им, на мужчин приходилось 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет. Кроме того, мужчины составляли 62% госпитализированных и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью РБК назвал характерные признаки затяжного COVID-19: когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, панические атаки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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