Калви пять лет не сможет покинуть Россию

Мещанский районный суд Москвы назначил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и его партнерам, получившим условные сроки по делу о растрате в банке «Восточный», испытательный срок в пять лет. В течение этого времени Калви обязан отмечаться во ФСИН и не сможет выехать из России без разрешения властей, сообщает корреспондент РБК.

Согласно приговору, Калви осужден на 5 лет и 6 месяцев условно, директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин — на пять лет условно, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Филипп Дельпаль и партнер Baring Vostok Ваган Абгарян — на 4,5 года условно. Генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка «Восточный»

Александр Цакунов получили по 4 года условно, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк», бывший глава «Восточного» Алексей Кордичев — 3,5 года условно.

Речь идет о растрате 2,5 млрд руб. «Восточного». Калви вместе с партнерами организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему Первому коллекторскому бюро двух невозвратных кредитов, считает обвинение. Средства были перечислены кипрской компании Balakus. Таким образом, «Восточному» был причинен ущерб.

Калви не согласился с приговором. По его словам, он осужден «за преступление, которого не было», что «просто возмутительно».