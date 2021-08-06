Эксперты оценили предложение Шойгу перенести столицу в Сибирь

Красноярск (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Предложение министра обороны Сергея Шойгу перенести столицу в один из городов Сибири разумно с точки зрения смещения концентрации ресурсов и демографического развития, но вряд ли эта идея найдет поддержку среди политиков, прокомментировал РБК урбанист, заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный.

«В Московском регионе у нас живет чуть ли не больше населения, чем в Сибири и на Дальнем Востоке. Это не совсем хорошая тенденция, учитывая, что миграционные тенденции у нас центростремительные. И чтобы их изменить, необходимы какие-то нетривиальные решение, в том числе и перенос столицы», — заявил он.

Безвербный отметил, что придание городу отраслевой принадлежности — интересная идея, драйверами развития территории могут стать создание научно-образовательного кластера, платформы для развития ИT-технологий либо военные части. «Еще при Советском Союзе хороший импульс для развития территории давало появление там военной части. Это сразу приток молодого населения, многие будут там оставаться, создавать семьи. Там, где есть военные базы, есть драйвер роста», — отметил он.

Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск, считает Безвербный.