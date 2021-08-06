Эксперты оценили предложение Шойгу перенести столицу в Сибирь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 13:32
Volkswagen анонсировал новый кроссовер на электрической тяге Авто, 17:40 Призыв к ответственности: что беспокоит миллениалов и зумеров в 2021 году Экономика образования, 17:40 Акции Robinhood взлетели почти на 20% после обвала накануне Инвестиции, 17:37 Президент «Барселоны» объяснил невозможность нового контракта с Месси Спорт, 17:37 Полиция задержала 10 человек после сообщений о драке мигрантов в Одинцово Общество, 17:36 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 17:35 Путин поручил обновить общественный транспорт в России Политика, 17:11 РЭО поспорил с Greenpeace о перспективах биоразлагаемой упаковки Общество, 17:04 Что посмотреть: звездолет Starship и беспилотные комбайны из России Индустрия 4.0, 17:00  Вышел тизер нового сезона «Очень странных дел» Стиль, 16:59 Путин поручил распространить льготную ипотеку на частные дома Недвижимость, 16:57 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 16:56 Американка Феликс стала самой титулованной легкоатлеткой в истории Игр Спорт, 16:56 Полиция назвала причину аварии с участием девяти машин на трассе «Дон» Общество, 16:53
Общество ,  
0 

Эксперты оценили предложение Шойгу перенести столицу в Сибирь

Красноярск
Красноярск (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Предложение министра обороны Сергея Шойгу перенести столицу в один из городов Сибири разумно с точки зрения смещения концентрации ресурсов и демографического развития, но вряд ли эта идея найдет поддержку среди политиков, прокомментировал РБК урбанист, заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный.

«В Московском регионе у нас живет чуть ли не больше населения, чем в Сибири и на Дальнем Востоке. Это не совсем хорошая тенденция, учитывая, что миграционные тенденции у нас центростремительные. И чтобы их изменить, необходимы какие-то нетривиальные решение, в том числе и перенос столицы», — заявил он.

Безвербный отметил, что придание городу отраслевой принадлежности — интересная идея, драйверами развития территории могут стать создание научно-образовательного кластера, платформы для развития ИT-технологий либо военные части. «Еще при Советском Союзе хороший импульс для развития территории давало появление там военной части. Это сразу приток молодого населения, многие будут там оставаться, создавать семьи. Там, где есть военные базы, есть драйвер роста», — отметил он.

Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск, считает Безвербный.

Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России
Политика

Центр и север в России — практически пустые территории, а смещение сюда административных функций столицы создаст новый центр притяжения внутренней миграции, сообщил РБК урбанист, социолог города лаборатории «Гражданская инженерия» Петр Иванов.

«Но тогда вопрос: что делать с Москвой? Это город, который сформировался вокруг административных рынков. Когда они там пропадут, останется статус региона, эта территория начнет терять привлекательность. Могут начать появляться гетто, которыми всех так пугают», — предупредил он.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Частичный перенос административных учреждений в Сибирь логистически неудобен, считает Иванов. Ведь большинство задач в коммуникации между ведомствами решаются неофициально. «Это разговоры с глазу на глаз, встречи, совместные походы в баню. Если мы вынесем какие-то ведомства за пределы Москвы, то мы погубим межведомственную кооперацию. Это скорее неперспективный вариант», — резюмировал урбанист.

Россияне назвали наиболее привлекательные для переезда города
Общество
Фото:George Zakharchuk / Global Look Press

Накануне перенести столицу из Москвы в один из сибирских городов предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр предложил также создать там пять новых городов с населением до 1 млн человек. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — подчеркнул он.

Сергей Шойгу Сибирь новости столица перенос
Материалы по теме
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
Политика
Шойгу сообщил о центрах пропаганды для «информационных атак» на Россию
Политика
Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter