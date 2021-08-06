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Главарь банды киллеров и рэкетиров получил новый срок за убийства в 90-е

Сергей Захаров
Сергей Захаров (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы Сергея Захарова, который в 1990-е годы организовал убийства ряда предпринимателей и занимался вымогательством, сообщил Мосгорсуд в Facebook.

«По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде. Решение принято на основании вердикта коллегии присяжных.

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Фото:АГН «Москва»

Присяжные сочли доказанным, в 1990-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В 1995-м ее члены вели наблюдение за одним из участников Таганской ОПГ, а затем убили его по поручению главаря. За это убийцы получили по $2,5 тыс.

В следующем году по поручению Захарова убили одного из членов банды, который дал показания полиции. Исполнителям за это заплатили по $12 тыс. Сам главарь сообщил убийцам данные о месте жительства жертвы и передал им огнестрельное оружие.

Видео:пресс-служба Мосгорсуда
Видео: пресс-служба Мосгорсуда
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При этом Захарова из-за истечения срока давности освободили от наказания по обвинению в незаконном обороте оружия. Еще по нескольким обвинениям — в убийстве, вымогательстве денег и похищении человека — его оправдали.

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Захарова задержали в мае 2001 года в Москве. В 2003-м его приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества. Его и еще двух его сообщников признали виновными в убийствах, похищениях людей, вымогательствах и других преступлениях.

Уже отбывая наказание в колонии, Захаров 2019 году признался в причастности к еще двум убийствам — замгендиректора НП «ОРВЦ «Вымпел» Ивана Медунова, члена своей же ОПГ Геннадия Пушкова и владельца нефтяной компании «МТК Финанс» Максима Коныгина.

В частности, Захаров указал, что Медунов отказался платить ему деньги за «крышу». Коныгина же члены банды убили из-за того, что за него не заплатили выкуп в $750 тыс.

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