Главарь банды киллеров и рэкетиров получил новый срок за убийства в 90-е

Сергей Захаров (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы Сергея Захарова, который в 1990-е годы организовал убийства ряда предпринимателей и занимался вымогательством, сообщил Мосгорсуд в Facebook.

«По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде. Решение принято на основании вердикта коллегии присяжных.

Присяжные сочли доказанным, в 1990-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В 1995-м ее члены вели наблюдение за одним из участников Таганской ОПГ, а затем убили его по поручению главаря. За это убийцы получили по $2,5 тыс.

В следующем году по поручению Захарова убили одного из членов банды, который дал показания полиции. Исполнителям за это заплатили по $12 тыс. Сам главарь сообщил убийцам данные о месте жительства жертвы и передал им огнестрельное оружие.