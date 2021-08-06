В Хакасии подозреваемый признался в убийстве семьи из пяти человек

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В Ширинском районе Красноярского края задержали мужчину, который убил пять членов семьи женщины, с которой до этого встречался несколько месяцев, позже он дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе главного регионального отделения Следственного комитета.

По данным следствия, 35-летний житель села Джирим встречался с 30-летней женщиной, однако спустя два месяца она решила расстаться с ним. 5 августа, в тот момент, когда женщины не было дома, он пришел туда и ранил ножом 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, 8-летнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. В результате все пострадавшие умерли на месте.

Мужчину обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). «В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с изоляцией от общества», — говорится в сообщении СК. Кроме того, обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить причины преступления.

28 июня в поселке Бисер Пермского края был задержан местный житель, который застрелил трех человек — бывшую супругу, ее сестру и мужа. По данным СК, погибли женщины в возрасте 41 и 44 лет, а также 67-летний мужчина, их тела нашли на берегу реки Койва.