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Дипломаты попросили Лондон объяснить данные об информационной войне

Посольство России в Великобритании выразило «глубокую озабоченность» британскому МИДу из-за слитых хакерами документов, якобы принадлежавших Великобритании. Из них следует, что Лондон ведет против России информационную войну и стремится подорвать влияние русскоязычных СМИ. Реакция посольства доступна в его Telegram.

«Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети Интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство», — говорится в сообщении.

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Как указало посольство, опубликованные документы доказывают, что в течение последних лет британский МИД щедро финансирует в России и соседних странах СМИ, которые, по заданию Лондона, «продвигают британские и общезападные политические установки», «отрывают» аудиторию от местных русскоязычных источников информации.

«Эту деятельность британских властей никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений. Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации», — заявило посольство.

Российская сторона отметила, что подобное можно расценить как вмешательство во внутренние дела другого государство, и потребовала от МИД раскрыть реальную информацию о его проектах, которые влияют на российское медиапространство.

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В ответ, по сообщению посольства, МИД Великобритании заявил, что не будет комментировать то, что не является официально опубликованным документом.

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Слитые хакерами документы выложил главный редактор портала The Grayzone Макс Блюменталь, сотрудничающий со Sputnik и RT. В публикации говорится, что МИД Великобритании, в частности, спонсировал Reuters и Би-би-си «для проведения серии секретных программ, направленных на содействие смене режима внутри России и подрыв ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии». По сообщению издания, речь идет о многомиллионных контрактах, которые запросили для этих целей Reuters и Би-би-си.

Осенью 2019-го официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что против России ведется информационная агрессия, на которую страна вынуждена отвечать. При этом Россия, по ее мнению, ни разу «не делала кому-то плохо в информационной среде» без имеющихся на то причин. «Мы все время отвечаем, да. Мы научились это делать», — сказала Захарова.

Посольство хакеры Великобритания информационная война
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