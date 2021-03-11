Дипломаты попросили Лондон объяснить данные об информационной войне

Посольство России в Великобритании выразило «глубокую озабоченность» британскому МИДу из-за слитых хакерами документов, якобы принадлежавших Великобритании. Из них следует, что Лондон ведет против России информационную войну и стремится подорвать влияние русскоязычных СМИ. Реакция посольства доступна в его Telegram.

«Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети Интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство», — говорится в сообщении.

Как указало посольство, опубликованные документы доказывают, что в течение последних лет британский МИД щедро финансирует в России и соседних странах СМИ, которые, по заданию Лондона, «продвигают британские и общезападные политические установки», «отрывают» аудиторию от местных русскоязычных источников информации.

«Эту деятельность британских властей никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений. Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации», — заявило посольство.