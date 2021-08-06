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Шесть человек погибли при крушении самолета на Аляске

Фото: Peter Knudson / NTSB / AP
Фото: Peter Knudson / NTSB / AP

На Аляске неподалеку от города Кетчикан разбился одномоторный самолет с шестью людьми на борту, передает Береговая охрана США.

«Экипаж вертолета MH-60 Jayhawk с авиабазы береговой охраны в Ситке обнаружил обломки в 14:37 и высадил двух пловцов-спасателей, которые сообщили об отсутствии выживших», — сообщило ведомство.

На борту находились пять пассажиров и один пилот.

Аварийный радиомаяк самолета De Havillan Beaver был активирован неподалеку от горного заповедника Мисти-Фьордс в 11:20 (20:20 мск), поисковый вертолет обнаружил обломки на линии хребта гор, расположенных в районе поиска, уточнило ведомство. Борт принадлежал компании Southeast Aviation LLC.

В службе береговой охраны уточнили, что в районе крушения самолета стоит туман и идет небольшой дождь, видимость — 2 мили (3,2 км).

Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Погибшие пассажиры самолета прибыли из Амстердама на Аляску на круизном лайнере Holland America Line, сообщила компания в Twitter. По словам организаторов круиза, полет вдоль Мисти-Фьордс был приобретен погибшими самостоятельно и в организованный тур не входил. СNN отмечает, что заповедник является популярным местом для обзорных полетов на вертолете.

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Аляска самолет авиакатастрофа береговая охрана США
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