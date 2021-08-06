Госдеп США разрешил членам семей чиновников добровольно покинуть Россию

В особенности американцам рекомендуют воздержаться от поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус, из-за «угроз терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков». Госдеп также советует не ездить в Крым, поскольку это, по мнению Вашингтона, «оккупированная» территория Украины, а также из-за нарушения прав местными властями.

Помимо этого на сайте отмечается, что российские правоохранительные органы арестовывали американских граждан «по надуманным обвинениям» и выносили судебные решения «на тайных заседаниях или без представления доказательств». Кроме того, российским чиновникам ставят в вину необоснованную задержку в предоставлении консульской помощи задержанным американцам, а также избирательное применение законодательства в отношении работников религиозной сферы и международных организаций.

«Гражданам США следует избегать путешествий в Россию с рабочими целями или с целью волонтерства в неправительственных организациях», — говорится в сообщении. Там также не рекомендуют американцам участвовать в каких-либо политических или социальных протестах.

Кроме того, Госдеп указывает на высокий риск заразиться в России коронавирусом и рекомендует прививаться вакциной, одобренной американским Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

В мае российские власти внесли Соединенные Штаты в список недружественных стран. Посольству страны запретили нанимать на работу физлиц из России. В конце июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в этой связи американской дипмиссии придется уволить более 180 сотрудников.

3 августа американское посольство в Москве посоветовало россиянам оформлять визу для посещения США в других странах.