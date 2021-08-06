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Госдеп США разрешил членам семей чиновников добровольно покинуть Россию

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Члены семей американских чиновников могут добровольно покинуть Россию, следует из обновленных рекомендаций Госдепа США, размещенных на сайте ведомства.

«5 августа 2021 года Департамент разрешил добровольный выезд членов семей правительства США», — говорится в сообщении.

Госдеп США попросил граждан не ездить в Россию
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

При этом в рекомендациях страна по-прежнему числится среди тех, куда туристам ездить не советуют.

«Не совершайте поездки в Россию из-за угрозы терроризма, преследований со стороны российских государственных органов безопасности, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, а также избирательного соблюдения местного законодательства. Пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — говорится в сообщении.

В особенности американцам рекомендуют воздержаться от поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус, из-за «угроз терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков». Госдеп также советует не ездить в Крым, поскольку это, по мнению Вашингтона, «оккупированная» территория Украины, а также из-за нарушения прав местными властями.

Помимо этого на сайте отмечается, что российские правоохранительные органы арестовывали американских граждан «по надуманным обвинениям» и выносили судебные решения «на тайных заседаниях или без представления доказательств». Кроме того, российским чиновникам ставят в вину необоснованную задержку в предоставлении консульской помощи задержанным американцам, а также избирательное применение законодательства в отношении работников религиозной сферы и международных организаций.

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«Гражданам США следует избегать путешествий в Россию с рабочими целями или с целью волонтерства в неправительственных организациях», — говорится в сообщении. Там также не рекомендуют американцам участвовать в каких-либо политических или социальных протестах.

Кроме того, Госдеп указывает на высокий риск заразиться в России коронавирусом и рекомендует прививаться вакциной, одобренной американским Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

В мае российские власти внесли Соединенные Штаты в список недружественных стран. Посольству страны запретили нанимать на работу физлиц из России. В конце июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в этой связи американской дипмиссии придется уволить более 180 сотрудников.

3 августа американское посольство в Москве посоветовало россиянам оформлять визу для посещения США в других странах.

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