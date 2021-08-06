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Из-за пандемии бизнесмены стали чаще практиковать «семейную терапию»

Сооснователи стартапов и бизнесмены стали чаще обращаться к помощи психологов, похожей на семейную терапию. Об этом сообщает издание Wired.

Посещение психологических сеансов соучредителя бизнеса является традицией в Силиконовой долине, однако с началом пандемии коронавируса бизнесмены стали посещать эти сеансы чаще. По словам психолога Лауры Каспер, число таких клиентов увеличилось во время пандемии, когда появилось больше внешних источников стресса, и это сделало жизнь основателей стартапов более напряженной.

Более распространенной стала проблема с коммуникацией, так как люди стали больше общаться с помощью электронной почты или Zoom. Кроме того, усилилась проблема борьбы за власть из-за необходимости принимать много новых бизнес-решений.

Психолог Мэтью Джонс отметил, что если между коллегами ранее не были решены какие-то обиды, то с пандемией они начали проявляться более интенсивно. В работе с сооснователями бизнеса Джонс применяет методы семейной терапии, так как в ней делается акцент на укреплении доверия и коммуникации. «Большинство разногласий, связанных с бизнесом, на самом деле вызваны неразрешенными эмоциональными трудностями. Я учу соучредителей искусству управления конфликтом, замедляя его темп и слушая друг друга таким образом, чтобы дать понять, что их слышат и понимают», — сказал Джонс.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В феврале «Коммерсант» посчитал, что за время пандемии коронавируса в разных регионах число обратившихся за психологической помощью увеличилось до 30%. В департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили, что с 1 марта по 31 декабря прошедшего года на телефон неотложной психологической помощи 051 поступило более 71 тыс. звонков.

Чаще всего это были люди с депрессивными и стрессовыми состояниями, переживаниями о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, а также с личностными и возрастными кризисами. Большинство обратившихся — женщины (74,9%), чаще всего за психологической помощью обращались граждане в возрасте 29–35 лет (в том числе 26,1% мужчин и 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9 и 29,6% соответственно).

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