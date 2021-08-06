Из-за пандемии бизнесмены стали чаще практиковать «семейную терапию»

Сооснователи стартапов и бизнесмены стали чаще обращаться к помощи психологов, похожей на семейную терапию. Об этом сообщает издание Wired.

Посещение психологических сеансов соучредителя бизнеса является традицией в Силиконовой долине, однако с началом пандемии коронавируса бизнесмены стали посещать эти сеансы чаще. По словам психолога Лауры Каспер, число таких клиентов увеличилось во время пандемии, когда появилось больше внешних источников стресса, и это сделало жизнь основателей стартапов более напряженной.

Более распространенной стала проблема с коммуникацией, так как люди стали больше общаться с помощью электронной почты или Zoom. Кроме того, усилилась проблема борьбы за власть из-за необходимости принимать много новых бизнес-решений.

Психолог Мэтью Джонс отметил, что если между коллегами ранее не были решены какие-то обиды, то с пандемией они начали проявляться более интенсивно. В работе с сооснователями бизнеса Джонс применяет методы семейной терапии, так как в ней делается акцент на укреплении доверия и коммуникации. «Большинство разногласий, связанных с бизнесом, на самом деле вызваны неразрешенными эмоциональными трудностями. Я учу соучредителей искусству управления конфликтом, замедляя его темп и слушая друг друга таким образом, чтобы дать понять, что их слышат и понимают», — сказал Джонс.