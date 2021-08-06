TikTok начал тестировать формат Stories

Сервис коротких видео TikTok начал тестировать новый формат Stories по аналогии с Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети, передает Bloomberg.

В пресс-службе рассказали, что компания запускает пилотный формат Stories на нескольких рынках. По аналогии со Stories в соцсети Instagram, пользователи TikTok смогут публиковать текстовые сообщения, фотографии или видео, которые будут исчезать через 24 часа.

Первым об этом рассказал британский консультант по соцсетям Мэтт Наварра в Twitter. Он опубликовал скриншот экрана из приложения с надписью «Представляем TikTok Stories».