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Технологии и медиа ,  
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TikTok начал тестировать формат Stories

Сервис коротких видео TikTok начал тестировать новый формат Stories по аналогии с Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети, передает Bloomberg.

В пресс-службе рассказали, что компания запускает пилотный формат Stories на нескольких рынках. По аналогии со Stories в соцсети Instagram, пользователи TikTok смогут публиковать текстовые сообщения, фотографии или видео, которые будут исчезать через 24 часа.

Первым об этом рассказал британский консультант по соцсетям Мэтт Наварра в Twitter. Он опубликовал скриншот экрана из приложения с надписью «Представляем TikTok Stories».

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

Впервые формат Stories появился у сервиса Snapchat, в 2016 году такую же функцию представил Instagram, а затем и владеющая им Facebook. В ноябре 2020 года этот формат решил запустить Twitter. Новая функция называлась Fleets. Однако в августе 2021 года соцсеть отказалась от Fleets, объяснив это отсутствием роста людей, которые пользовались этим форматом.

В 2019 году Instagram запустил формат видео наподобие того, что есть у TikTok. Функция называется Reels. С ее помощью пользователи соцсети могут создать музыкальные видеоролики, накладывая музыку из коллекции Facebook, на свое видео (продолжительностью до 15 секунд), а также добавить спецэффекты в виде всплывающих в нужный момент подписей. Кроме того, можно позаимствовать звук из видеоклипа другого пользователя, создав ремикс или пародию.

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