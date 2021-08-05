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Пандемия коронавируса ,  
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Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых случаев COVID

Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Власти Пекина перенесли многие культурные мероприятия, в том числе кинофестиваль, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19, cообщает газета China Daily со ссылкой на заявление организаторов.

«Несколько мероприятий, в том числе Пекинский международный кинофестиваль 2021 года и «Всемирную конференцию 5G», которые должны были  состояться в августе, были отложены», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что в столице Китая несколько дней назад были выявлены три новых случая COVID-19. Также подтвержденные случаи были выявлены в Нанкине, Иньчуане и в автономном районе Нинся-Хуэй.

Как сообщили в управлении по культуре и туризму Пекина, в городе будет ограничена работа многих музеев и театров. В частности, до 60% от обычного количества сократится прием посетителей в Закрытом городе, также в карантинном режиме будут работать Мемориальный зал революционеров Сяншань, Красный дом Пекинского университета и Пекинский музей древней архитектуры. Многие спектакли будут перенесены на следующий месяц или отменены.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Image

Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, Медиакорпорации Китая (China Media Group), столичного муниципалитета и других организаций.

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Первая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в начале декабря 2019 года. По версии властей, источником распространения вируса стал рынок морепродуктов. После этого заболевание распространилось по всему миру. 5 августа Университет Джонса Хопкинса сообщил о более чем 200 млн заболевших COVID-19 во всем мире.

За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев COVID-19 (23 — ввозные, 62 — локальные). Сейчас в больницах находятся 1285 человек с подтвержденным диагнозом, из них 26 в тяжелом состоянии. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли.

Китаю до сих пор удавалось в значительной степени удерживать ситуацию под контролем, закрывая границы и предпринимая жесткие меры для сдерживания местных вспышек. Сейчас китайские государственные СМИ пишут о самом сильном всплеске COVID-19 после начала пандемии в Ухане, сообщает Би-би-си.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Китай Пекин коронавирус кинофестиваль
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