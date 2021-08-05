Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых случаев COVID

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Власти Пекина перенесли многие культурные мероприятия, в том числе кинофестиваль, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19, cообщает газета China Daily со ссылкой на заявление организаторов.

«Несколько мероприятий, в том числе Пекинский международный кинофестиваль 2021 года и «Всемирную конференцию 5G», которые должны были состояться в августе, были отложены», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что в столице Китая несколько дней назад были выявлены три новых случая COVID-19. Также подтвержденные случаи были выявлены в Нанкине, Иньчуане и в автономном районе Нинся-Хуэй.

Как сообщили в управлении по культуре и туризму Пекина, в городе будет ограничена работа многих музеев и театров. В частности, до 60% от обычного количества сократится прием посетителей в Закрытом городе, также в карантинном режиме будут работать Мемориальный зал революционеров Сяншань, Красный дом Пекинского университета и Пекинский музей древней архитектуры. Многие спектакли будут перенесены на следующий месяц или отменены.