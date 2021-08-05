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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция раскрыла число нелегальных мигрантов из стран СНГ

Фото: Альберт Дзень / ТАСС
Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В России нелегально находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ. Об этом заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой на встрече с послами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, сообщается на сайте МВД.

В полиции напомнили, что в апреле ведомство рекомендовало нелегалам обратиться в территориальные органы ведомства, чтобы те могли встать на учет и оформить разрешительные документы.

«Несмотря на это, далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — говорится в сообщении полиции.

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Кроме того, по словам Горового, в этом году число преступлений, которые совершили иностранные граждане, выросло на 5%. Речь идет о нарушениях общественного порядка и массовых драках.

В апреле прошлого года, с начала пандемии коронавируса, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет продлить пребывание в России иностранных граждан, которые находятся в стране без формальных оснований.

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Впоследствии эти меры неоднократно продлевали. Последний раз это произошло 15 июня. Тогда президентским указом мигрантам разрешили остаться на территории России до 30 сентября.

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