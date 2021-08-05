Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы

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МВД и Минобороны Белоруссии должны будут усилить охрану на южной и западной границах страны, чтобы не допустить ее пересечения нелегальными мигрантами. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с силовиками, говорится на сайте главы государства.

«Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры», — сказал Лукашенко.

По его словам, народ «должен чувствовать себя спокойно». Президент выразил опасение, что сопредельные страны будут выдворять нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии.

Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что 4 августа пограничники пресекли попытку литовских пограничников выдворить в Белоруссию восьмерых мигрантов. Белорусские силовики не допустили этого, сказал Бычковский. Он добавил, что одному из мигрантов стало плохо: он пожаловался на боль в груди и попросил инсулин. Мигранту вызвали медиков, в то время как «люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали», заявил глава погранкомитета.