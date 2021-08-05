МИД попросил россиян из-за пожаров в Турции внимательно выбирать курорты

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Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам, которые собираются на отдых в Турцию, внимательно отслеживать ситуацию при выборе курорта из-за лесных пожаров в стране. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«С учетом сложной ситуации, связанной с лесными пожарами в южных районах Турции, настоятельно рекомендуем потенциальным туристам внимательно следить за обстановкой в местах, выбранных ими для отдыха, перед поездкой ознакомиться с рекомендациями МИД России», — сказал дипломат.

Масштабные лесные пожары вспыхнули 28 июля в районах Сиде, Соргун и Манавгат провинции Анталья на юге Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном поджоге лесов. Он назвал ответственных за них лиц «предателями», пообещав, что эти люди понесут «суровое наказание». Позднее Эрдоган объявил о поимке одного человека, подозреваемого в связи с пожарами на юге страны.1 августа глава Минздрава республики Фахреттин Коджи в Twitter сообщал о восьми погибших в пожарах.

Из-за пожаров турецкие власти ограничили проведение экскурсий. Ростуризм рекомендовал российским туристам в Анталье не покидать отели. Из-за приближающегося огня турецкие власти эвакуировали постояльцев гостиниц в Бодруме, позже туристы вернулись обратно.