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Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

Евгений Марчук
Евгений Марчук (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом утром 5 августа написала его супруга Лариса Ившина на своей странице в Facebook. Марчук был главой украинского правительства с 1995 по 1996 год при президенте Леониде Кучме, ему было 80 лет.

«Черный день... умер ЕК [Евгений Кириллович — РБК]... остановилось сердце», — написала Ившина.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт.

В 1990 году его назначили первым заместителем главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР. После этого с ноября 1991 года по июль 1994 года он возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). После этого один год, с июня 1995 года по май 1996-го, был премьер-министром Украины.

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В ноябре 1999 года президент Леонид Кучма перевел Марчука на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. С июня 2003 года по сентябрь 2004 года он занимал пост министра обороны Украины. В декабре 2014 года Марчук координировал сотрудничество страны с НАТО и Евросоюзом в области безопасности.

В 2018 году указом президента Украины Петра Порошенко Марчук стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этом посту до мая 2019-го, после чего глава государства освободил его от должности.

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