Евгений Марчук (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом утром 5 августа написала его супруга Лариса Ившина на своей странице в Facebook. Марчук был главой украинского правительства с 1995 по 1996 год при президенте Леониде Кучме, ему было 80 лет.

«Черный день... умер ЕК [Евгений Кириллович — РБК]... остановилось сердце», — написала Ившина.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт.

В 1990 году его назначили первым заместителем главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР. После этого с ноября 1991 года по июль 1994 года он возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). После этого один год, с июня 1995 года по май 1996-го, был премьер-министром Украины.