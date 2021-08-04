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Политика ,  
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Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Мирослав Лазански
Мирослав Лазански (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет в Белграде, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Смерть наступила вечером 3 августа. По информации агентства, ее причиной стал сердечный приступ.

Лазански возглавлял сербское посольство в Москве с 2019 года. Он родился в Карловаце 18 сентября 1950 года. Дипломат окончил юридический факультет Загребского университета. Во время студенчества он начал карьеру журналиста и писал для изданий Vjesnik, Danas и Start.

Позже Лазански работал в «Политике Експрес» и НИН, а с марта 1991 года перешел в «Политику». В 1996 году он стал сотрудником газеты «Вечерние новости», откуда в 2001 году вернулся обратно в «Политику».

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

Лазански вел колонки в греческой газете «Катимерини» и в Japanese Diamond Weekly. Он также снимал репортажи с мест боевых действий в Бейруте, работал военным журналистом в Ираке и Иране, Афганистане и Чечне, а также Заире, Йемене и Ливии, был репортером в Сирии, Сомали и Крыму.

Мирослав Лазански — автор восьми книг, двух документальных фильмов и десяти телесериалов.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата, сообщает издание РТС. Дату похорон объявят позднее, сообщили агентству в МИД Сербии.

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