Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Мирослав Лазански (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в возрасте 70 лет в Белграде, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Смерть наступила вечером 3 августа. По информации агентства, ее причиной стал сердечный приступ.

Лазански возглавлял сербское посольство в Москве с 2019 года. Он родился в Карловаце 18 сентября 1950 года. Дипломат окончил юридический факультет Загребского университета. Во время студенчества он начал карьеру журналиста и писал для изданий Vjesnik, Danas и Start.

Позже Лазански работал в «Политике Експрес» и НИН, а с марта 1991 года перешел в «Политику». В 1996 году он стал сотрудником газеты «Вечерние новости», откуда в 2001 году вернулся обратно в «Политику».

Лазански вел колонки в греческой газете «Катимерини» и в Japanese Diamond Weekly. Он также снимал репортажи с мест боевых действий в Бейруте, работал военным журналистом в Ираке и Иране, Афганистане и Чечне, а также Заире, Йемене и Ливии, был репортером в Сирии, Сомали и Крыму.