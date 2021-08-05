Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Украины с 5 августа ужесточили правила въезда в страну из-за «дельта»-варианта коронавируса.

Теперь по приезде из России и Индии все невакцинированные украинцы (и иностранцы) обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель.

Иностранцы по прибытии из других стран (кроме Индии и России) должны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до пересечения границы), тест на антиген либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

Граждане Украины также должны предъявить подтверждение вакцинации. При этом им достаточно иметь только первую дозу вакцины. Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если указанных документов нет, украинцам нужно будет сдать лишь экспресс-тест.