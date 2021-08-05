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Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Украины с 5 августа ужесточили правила въезда в страну из-за «дельта»-варианта коронавируса.

Теперь по приезде из России и Индии все невакцинированные украинцы (и иностранцы) обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель.

Иностранцы по прибытии из других стран (кроме Индии и России) должны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до пересечения границы), тест на антиген либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

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Фото:Zuma / ТАСС

Граждане Украины также должны предъявить подтверждение вакцинации. При этом им достаточно иметь только первую дозу вакцины. Вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если указанных документов нет, украинцам нужно будет сдать лишь экспресс-тест.

Таким образом, на Украине вернули сдачу тестов на COVID-19 для граждан, раньше это требование действовало только для иностранцев.

Вакцинация от COVID-19 в стране началась в феврале 2021 года. Всего с начала кампании сделано 5 911 202 прививки. На Украине с начала пандемии выявлено 2 255 345 случаев заражения коронавирусом, умерли 53 024 человека.

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Источник: JHU
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