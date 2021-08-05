Байден предложил на должность посла в Польше сына Збигнева Бжезинского

Президент США Джо Байден выдвинул на пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Польше Марка Бжезинского, сообщается на сайте Белого дома.

С 1999 по 2001 год, при 42-м президенте Билле Клинтоне, Бжезинский занимал должность директора по делам России и Евразии, а потом по делам Балкан в Совете национальной безопасности США. С 2011 по 2015 год, при 44-м президенте Бараке Обаме, был американским послом в Швеции.

Марк Бжезинский — сын Збигнева Бжезинского, американского политолога, бывшего советника 39-го президента США Джимми Картера. Отец известен своей жесткой антисоветской политикой. Он умер 27 мая 2017 года в возрасте 89 лет.

В июле 2020 года второй сын политолога, Ян Бжезинский, заявлял, что Вашингтон оказывает недостаточно жесткое давление на Россию. «На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией», — говорил он. По его мнению, такой подход не привел к изменению внешнеполитического курса России «и, вероятно, даже придал ему [президенту Владимиру Путину] храбрости».