Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
В Роспотребнадзоре напомнили о более тяжелом течении дельта-штамма COVID Общество, 02:36 СМИ сообщили о гибели внебрачного сына певца Леонида Утесова в тире Общество, 02:08 В Москве отец выбросил малолетнего сына из окна Общество, 01:30 Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план действий Общество, 01:29 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 01:24 В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19 Общество, 01:07 Гендиректор «Спартака» назвал кандидата на должность спортдиректора Спорт, 00:57 Жена Федуна заступилась за тренера «Спартака» после поражения в ЛЧ Спорт, 00:51 Спортдиректор «Спартака» заявил об усталости от «унижений» от жены Федуна Спорт, 00:40 Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о возможности отставки Спорт, 00:36 В Москве разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 Общество, 00:29 В ВОЗ зафиксировали «медленное снижение» числа случаев COVID в России Общество, 00:28 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:13 Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия Общество, 00:09
Пандемия коронавируса ,  

В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19

Ученые из Центра исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CiMUS) при Университете Сантьяго-де-Компостела изучают пригодность эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) к лечению коронавируса, сообщает Heraldo de Aragón.

Цель клинических исследований под названием ECCO-2 — выяснить, будет ли препарат на основе этого растения так же эффективен при лечении COVID-19, как и при лечении простуды, для чего он уже применяется.

Предыдущее исследование показало, что экстракт эхинацеи может оказывать действие на коронавирус. Арагонские и галисийские ученые получили разрешение от Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании на проведение клинических исследований, чтобы изучить эффективность эхинацеи (выпускается в капсулах) в качестве адъювантного лечения COVID-19.

Ученые назвали способствующие появлению новых штаммов COVID-19 факторы
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Ученые выдвинули гипотезу, что применение экстракта этого растения вместе со стандартным лечением позволит сократить количество дней болезни, снизить риск госпитализации и развития поздних осложнений, связанных с персистенцией вируса. По мнению ученых, это средство может стать «простым, недорогим и доступным вариантом» для лечения COVID-19 на ранней стадии болезни.

Ранее ученые заявили, что чернушка посевная может быть пригодна для лечения коронавируса. Содержащееся в этом растении вещество тимохинон способно связываться с S-белком COVID-19, не позволяя ему спровоцировать легочную инфекцию. Также оно может препятствовать размножению вируса SARS-CoV-2 в клетках носителя. Кроме того, ученые не исключают, что тимохинон способен блокировать цитокиновый шторм, который возникает у пациентов с COVID-19 с тяжелым течением болезни, и препятствовать образованию тромбов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Испания исследования COVID-19 лечение
Материалы по теме
Ученые сообщили о различии симптомов COVID у людей разного возраста
Общество
Ученые объяснили появление пятен перед глазами после COVID-19
Общество
Ученые предупредили о риске снижения интеллекта из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter