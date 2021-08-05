В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19

Ученые из Центра исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CiMUS) при Университете Сантьяго-де-Компостела изучают пригодность эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) к лечению коронавируса, сообщает Heraldo de Aragón.

Цель клинических исследований под названием ECCO-2 — выяснить, будет ли препарат на основе этого растения так же эффективен при лечении COVID-19, как и при лечении простуды, для чего он уже применяется.

Предыдущее исследование показало, что экстракт эхинацеи может оказывать действие на коронавирус. Арагонские и галисийские ученые получили разрешение от Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании на проведение клинических исследований, чтобы изучить эффективность эхинацеи (выпускается в капсулах) в качестве адъювантного лечения COVID-19.

Ученые выдвинули гипотезу, что применение экстракта этого растения вместе со стандартным лечением позволит сократить количество дней болезни, снизить риск госпитализации и развития поздних осложнений, связанных с персистенцией вируса. По мнению ученых, это средство может стать «простым, недорогим и доступным вариантом» для лечения COVID-19 на ранней стадии болезни.