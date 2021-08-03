Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки снизилось более чем на 1 тыс.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 1952 случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее в столице выявили 3300 случаев заражения COVID-19, что почти на 1 тыс. больше, чем зафиксировали 1 августа.

Согласно данным оперштаба, 2 августа после лечения от коронавируса выздоровели 3759 человек, 71 человек умер.

Таким образом, с начала пандемии в Москве выявили 1 513 892 случая коронавирусной инфекции, из них 1 370 145 человек выздоровели. Общее число летальных исходов составляет 25 850.

В столице в июне зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Собянин объяснил скачок заболеваемости в столице распространением индийского штамма коронавируса «дельта», который обладает большей заразностью.

На фоне роста числа заболевших столичные власти ввели новые ограничения, в том числе систему QR-кодов, которые можно было получить только после вакцинации или в результате перенесенного заболевания. Без QR-кодов нельзя было попасть в заведения общепита и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Спустя месяц Собянин отменил систему QR-кодов, сообщив, что мера сработала и заболеваемость пошла на спад.