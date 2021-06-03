В США привитым против COVID-19 дадут бесплатное пиво и билеты на футбол

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Президент США Джо Байден объявил программу «месяц действий», чтобы призвать больше американцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции до 4 июля и быстрее достичь цели 70% привитого населения, предлагая людям разные средства поощрения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Например, Байден договорился с компанией Anheuser-Busch, которая заявила, что раздаст всем американцам в возрасте более 21 года бесплатное пиво, если цель президента в 70% вакцинированных будет достигнута. «Сделай глоток и выпей пива», — сказал Байден.

«Наша цель к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев к тому времени уже полностью вакцинируются», — заявлял президент.

Чтобы получить бесплатное пиво, участникам акции надо зарегистрироваться на сайте компании и загрузить свое фото в любимом месте с пивом. Участники получат виртуальную дебетовую карту на $5, которую они могут использовать для покупки одного продукта Anheuser-Busch.

Также власти США стимулируют вакцинацию выдачей денег, бесплатных денег на спортивные мероприятия и оплачиваемым отпуском.