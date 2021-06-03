В США привитым против COVID-19 дадут бесплатное пиво и билеты на футбол

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
В Минпромторге объяснили спор о ценах на яйца «родовым конфликтом» Бизнес, 11:42 КамАЗ и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества Пресс-релиз, 11:40 Разбор «Черного зеркала»: станет ли перенос сознания реальностью Индустрия 4.0, 11:40 Неоклассика в бизнесе: как быть элегантным и не бояться пробовать новое РБК и Dior, 11:38 СМИ сообщили о новой возможной команде бывшего тренера «Спартака» Спорт, 11:38 В офисы вернутся только сотрудники 50+: как к этому подготовиться Pro, 11:33 Моргенштерн заявил об «абсолютной невиновности» в пропаганде наркотиков Общество, 11:30 В США привитым против COVID-19 дадут бесплатное пиво и билеты на футбол Общество, 11:29 Аэропорт Чебоксар обещал не повышать цены из-за модернизации на ₽850 млн Бизнес, 11:28 Зачем топ-менеджеры нефтяной отрасли разрабатывают «зеленые» проекты Партнерский материал, 11:20 «Архбум тиссью групп» построит завод в Калужской области Пресс-релиз, 11:19 Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года Инвестиции, 11:15 Асад сделал прививку российской вакциной «Спутник V» Политика, 11:12 Газпром нефть — о консолидации топливного рынка и работе со стартапами Партнерский материал, 11:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В США привитым против COVID-19 дадут бесплатное пиво и билеты на футбол

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Джо Байден объявил программу «месяц действий», чтобы призвать больше американцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции до 4 июля и быстрее достичь цели 70% привитого населения, предлагая людям разные средства поощрения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Например, Байден договорился с компанией Anheuser-Busch, которая заявила, что раздаст всем американцам в возрасте более 21 года бесплатное пиво, если цель президента в 70% вакцинированных будет достигнута. «Сделай глоток и выпей пива», — сказал Байден.

«Наша цель к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев к тому времени уже полностью вакцинируются», — заявлял президент.

Чтобы получить бесплатное пиво, участникам акции надо зарегистрироваться на сайте компании и загрузить свое фото в любимом месте с пивом. Участники получат виртуальную дебетовую карту на $5, которую они могут использовать для покупки одного продукта Anheuser-Busch.

Также власти США стимулируют вакцинацию выдачей денег, бесплатных денег на спортивные мероприятия и оплачиваемым отпуском.

Кроме того, для повышения уровня вакцинации Белый дом использует приемы из политических кампаний — людям будут звонить на телефон, приходить домой и писать сообщения. Еще будут организованы соревнования между городами и колледжами, чтобы также больше людей вакцинировались.

Компания DoorDash выдаст подарочные карты на сумму в $2 млн медицинским центрам, которые привлекут как можно больше людей сделать прививку от коронавируса. Компания CVS запустила розыгрыш призов, включая бесплатные круизы и билеты на чемпионат по американскому футболу Super Bowl. Также билеты на матчи будет раздавать Высшая бейсбольная лига. Супермаркеты Kroger каждую неделю в этом месяце будут раздавать $1 млн. вакцинированному человеку, а десяткам людей — бесплатные продукты в течение года.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также однокомпонентный препарат Johnson & Johnson.

Собянин раскрыл условия «Миллиона призов» для привившихся от COVID
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В России тоже придумали способы поощрения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Так, в Москве с 27 апреля стартовала программа поощрения «Миллион призов» для горожан старше 60 лет. Пожилые москвичи с московским полисом ОМС, которым сделали первую прививку, смогут получить подарочную карту на 1 тыс. руб. либо промокод на аналогичную сумму. Карты будут выдавать в поликлиниках и пунктах вакцинации.

Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала «существенные преимущества» для прошедших вакцинацию. Как ранее сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, за вакцинацию участник «Аэрофлот бонус» получит 10 000 миль. Программу поощрения вакцинированных также готовит РЖД.

пиво Джо Байден коронавирус COVID-19 вакцинация
Материалы по теме
«Аэрофлот» пообещал «существенные преимущества» для прошедших вакцинацию
Бизнес
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров
Бизнес
Собянин раскрыл условия «Миллиона призов» для привившихся от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter