Суд удовлетворил ходатайство Медведчука о доступе к материалам дела

Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство адвокатов депутата Верховной рады Виктора Медведчука о предоставлении доступа к материалам, касающимся наложенных на него санкций, говорится в сообщении суда.

«Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца о приобщении к материалам дела доказательств», — сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству Службы безопасности Украины суд постановил рассматривать иск Медведчука об обжаловании санкций в закрытом режиме при работе с материалами, содержащими гостайну. Следующее судебное заседание состоится 15 сентября.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест до 7 сентября. Медведчука, а также его соратника и депутата Верховной рады Тараса Козака обвиняют по двум статьям УК Украины — госизмена (ст. 111) и нарушение законов и обычаев войны (ст. 438). Максимальное наказание по данным статьям — пожизненное заключение.