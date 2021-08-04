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Политика ,  

Суд удовлетворил ходатайство Медведчука о доступе к материалам дела

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство адвокатов депутата Верховной рады Виктора Медведчука о предоставлении доступа к материалам, касающимся наложенных на него санкций, говорится в сообщении суда.

«Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца о приобщении к материалам дела доказательств», — сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству Службы безопасности Украины суд постановил рассматривать иск Медведчука об обжаловании санкций в закрытом режиме при работе с материалами, содержащими гостайну. Следующее судебное заседание состоится 15 сентября.

Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом
Политика
Виктор Медведчук

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест до 7 сентября. Медведчука, а также его соратника и депутата Верховной рады Тараса Козака обвиняют по двум статьям УК Украины — госизмена (ст. 111) и нарушение законов и обычаев войны (ст. 438). Максимальное наказание по данным статьям — пожизненное заключение.

По версии следствия, Козак и Медведчук передавали Москве данные, представляющие государственную тайну, пытались вести «антиукраинскую деятельность» через работающих в России граждан республики, а также передали России документы о разработке месторождения «Глубокая» в Черном море, чтобы способствовать его перерегистрации по российским законам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Медведчука и наложил арест на все имущество депутата. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца Тараса Козака. Президент объяснил ограничения тем, что телеканалы занимались пропагандой, финансируемой «страной-агрессором», и подрывали евроинтеграцию Украины.

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