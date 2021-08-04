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Суд оставил Резника под домашним арестом

Максим Резник
Максим Резник (Фото: SPbGS / Telegram)

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

«Суд оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Максима Резника», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в ходе процесса сторона защиты просила отменить постановление суда либо заменить его на 500 тыс. руб. залога. Адвокат Резника также заявил о 429 поступивших заявлений от граждан, которые были готовы поручиться за депутата, однако суд отказался приобщать их к делу.

Резник во время прений заявил, что домашний арест связан не с уголовным делом, а только с его политической деятельностью. «Я готов вынести несправедливость в отношении себя, но не в отношении других людей», — сказал он.

Прокурор, в свою очередь, сказал, что решение районного суда законно и обоснованно.

Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест
Политика
Максим Резник

Депутата задержали 17 июля после прошедших обысков в его квартире. Как уточнял Следственный комитет, Резника заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Следствию удалось «собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК (незаконный оборот наркотических средств)», — говорилось в сообщении СК.

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В квартире матери, а также на даче депутата прошли обыски. «Фонтанка» со ссылкой на помощников Резника уточняла, что обыски проходили по делу о наркотиках, связанных с родственником Резника Иваном Дорофеевым, в квартире которого до этого были найдены банки из-под жевательной резинки с наркотическими веществами. По версии следствия, именно Резник принес банки Дорофееву.

Резник около десяти лет является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Изначально он представлял в ней партию «Яблоко», являясь при этом руководителем ее регионального отделения. В 2012 году у него возник конфликт с соратниками, который привел к исключению Резника из «Яблока». В 2016 году он был избран по списку «Партии Роста».

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