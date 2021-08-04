Суд оставил Резника под домашним арестом

Максим Резник (Фото: SPbGS / Telegram)

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

«Суд оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Максима Резника», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в ходе процесса сторона защиты просила отменить постановление суда либо заменить его на 500 тыс. руб. залога. Адвокат Резника также заявил о 429 поступивших заявлений от граждан, которые были готовы поручиться за депутата, однако суд отказался приобщать их к делу.

Резник во время прений заявил, что домашний арест связан не с уголовным делом, а только с его политической деятельностью. «Я готов вынести несправедливость в отношении себя, но не в отношении других людей», — сказал он.

Прокурор, в свою очередь, сказал, что решение районного суда законно и обоснованно.