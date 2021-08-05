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Онлайн-ретейлер назвал города с самыми большими чаевыми курьерам

Казань
Казань (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Больше всех чаевых за июль при заказе продуктов на дом оставили курьерам жители Казани (11,3%), если учитывать долю от средней суммы заказа. Это следует из результатов исследования онлайн-ретейлера «Самокат», поступившего в РБК.

После Казани самая значительная доля зафиксирована также в Кемерово (8,1%) и Тюмени (8%). Меньше всего чаевых досталось работникам служб доставки в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).

Однако если посчитать общую сумму чаевых курьерам «Самоката» за июль, то больше всех дали москвичи (3 089 120 руб.), петербуржцы (2 267 380 руб.) и краснодарцы (315 200 руб.). Меньше всего получили курьеры в Челябинске (74 880 руб.), Воронеже (64 640 руб.) и Тольятти (52 490 руб.). Самую большую сумму чаевых за один заказ получил курьер из Санкт-Петербурга, она составила 999 руб.

Всего за июль пользователи «Самоката» оставили чаевых почти на 8 млн руб. В среднем курьер получает за один визит 50 руб.

Онлайн-ретейлер «Самокат» проанализировал статистику о чаевых, которые жители 20 российских городов оставляли курьерам в июле.

В исследовании говорится, что чаще всего чаевые оставляют в выходные, а самые большие — в пятницу с 19:00 до 22:00 часов.

Получит ли курьер чаевые, зависит от разных факторов, например быстроты доставки. Чаевые чаще всего оставляли за заказы, доставленные на пять-шесть минут быстрее ожидаемого времени, особенно если это большие заказы (от семи позиций) со средним чеком около 700 руб.

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Также у курьера больше возможность получить чаевые, если пользователь заказал готовую еду, шоколад, творожные сырки или йогурты. Курьеров-девушек благодарят в полтора раза чаще, чем мужчин, и сумма их чаевых выше на 5%. Если погода жаркая или дождливая, размер чаевых также увеличивается.

Средний размер чаевых официантам с наступлением лета вырос на 25%
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В июне эксперты CloudPayments на основе данных платежного сервиса CloudTips установили, что средний размер чаевых в кафе и ресторанах составил 326 руб., что на 25% превысило этот же показатель за март—апрель (260 руб.).

По городам больше всего чаевых оставили в заведениях Сочи и на курортах Краснодарского края — в среднем 351 руб. На втором месте оказался Санкт-Петербург, средняя сумма чаевых в кафе и ресторанах которого составила 328 руб., в Москве — 298 руб.

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