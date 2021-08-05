Онлайн-ретейлер назвал города с самыми большими чаевыми курьерам

Казань (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Больше всех чаевых за июль при заказе продуктов на дом оставили курьерам жители Казани (11,3%), если учитывать долю от средней суммы заказа. Это следует из результатов исследования онлайн-ретейлера «Самокат», поступившего в РБК.

После Казани самая значительная доля зафиксирована также в Кемерово (8,1%) и Тюмени (8%). Меньше всего чаевых досталось работникам служб доставки в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).

Однако если посчитать общую сумму чаевых курьерам «Самоката» за июль, то больше всех дали москвичи (3 089 120 руб.), петербуржцы (2 267 380 руб.) и краснодарцы (315 200 руб.). Меньше всего получили курьеры в Челябинске (74 880 руб.), Воронеже (64 640 руб.) и Тольятти (52 490 руб.). Самую большую сумму чаевых за один заказ получил курьер из Санкт-Петербурга, она составила 999 руб.

Всего за июль пользователи «Самоката» оставили чаевых почти на 8 млн руб. В среднем курьер получает за один визит 50 руб.