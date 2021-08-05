Россияне отказались считать продукты из лаборатории «едой будущего»
Половина опрошенных россиян доверяют альтернативной еде, также называемой едой будущего, столько же человек готовы переплатить за покупку таких продуктов питания, говорится в результатах исследования, проведенного экспертами венчурного фонда Fuel for Growth, которое поступило в РБК.
В опросе приняли участие 1740 совершеннолетних россиян в возрасте до 60 лет. Исследование проводилось в течение недели с 22 по 29 июля среди респондентов со всей России.
«Половина опрошенных готовы переплачивать за альтернативные продукты, причем большинство из них — до 30% от стоимости традиционных продуктов питания», — заявил управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.
Чуть более трети респондентов (36%) называли едой будущего те продукты, которые подстроены под индивидуальные потребности человека, еще 32% считают, что такая инновационная еда должна обеспечить большинству потребителей здоровый образ жизни. Четверть россиян назвали едой будущего привычные продукты, которые произвели в научных лабораториях.