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Россияне отказались считать продукты из лаборатории «едой будущего»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Половина опрошенных россиян доверяют альтернативной еде, также называемой едой будущего, столько же человек готовы переплатить за покупку таких продуктов питания, говорится в результатах исследования, проведенного экспертами венчурного фонда Fuel for Growth, которое поступило в РБК.

В опросе приняли участие 1740 совершеннолетних россиян в возрасте до 60 лет. Исследование проводилось в течение недели с 22 по 29 июля среди респондентов со всей России.

«Половина опрошенных готовы переплачивать за альтернативные продукты, причем большинство из них — до 30% от стоимости традиционных продуктов питания», — заявил управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

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Чуть более трети респондентов (36%) называли едой будущего те продукты, которые подстроены под индивидуальные потребности человека, еще 32% считают, что такая инновационная еда должна обеспечить большинству потребителей здоровый образ жизни. Четверть россиян назвали едой будущего привычные продукты, которые произвели в научных лабораториях.

Кроме того, 66% человек относятся с доверием к еде, произведенной на растительной основе, 20% респондентов назвали себя консерваторами в вопросе выбора продуктов.

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Спрос на полезные продукты сейчас является трендом в сфере питания, сообщил Зюзин. По его словам, потребителей все чаще интересуют продукты с более низким содержанием лактозы, жира, глютена, а в особенности сахара — о сахарозаменителях слышали более половины опрошенных россиян. Около четверти (24%) знают про клеточные мясо и рыбу, 20% знают о существовании еды из насекомых.

Треть россиян также заявили, что уже регулярно покупают сахарозаменители, растительное мясо и молоко, в основном исходя из низкой цены, пользы здоровью и отсутствия вреда для окружающей среды. Кроме того, 66% человек относятся с доверием к еде, произведенной на растительной основе, 20% респондентов назвали себя консерваторами в вопросе выбора продуктов.

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