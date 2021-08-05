Россияне отказались считать продукты из лаборатории «едой будущего»

Кроме того, 66% человек относятся с доверием к еде, произведенной на растительной основе, 20% респондентов назвали себя консерваторами в вопросе выбора продуктов.

Спрос на полезные продукты сейчас является трендом в сфере питания, сообщил Зюзин. По его словам, потребителей все чаще интересуют продукты с более низким содержанием лактозы, жира, глютена, а в особенности сахара — о сахарозаменителях слышали более половины опрошенных россиян. Около четверти (24%) знают про клеточные мясо и рыбу, 20% знают о существовании еды из насекомых.

Треть россиян также заявили, что уже регулярно покупают сахарозаменители, растительное мясо и молоко, в основном исходя из низкой цены, пользы здоровью и отсутствия вреда для окружающей среды. Кроме того, 66% человек относятся с доверием к еде, произведенной на растительной основе, 20% респондентов назвали себя консерваторами в вопросе выбора продуктов.