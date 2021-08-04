Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей на переходе студентки

Валерия Башкирова (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Апелляцию ранее подал адвокат Башкировой, который обжаловал изменение меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу.

В прокуратуре Москвы сообщили, что именно государственный обвинитель просил оставить без изменения решение о заключении Башкировой.