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Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей на переходе студентки

Валерия Башкирова
Валерия Башкирова (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Апелляцию ранее подал адвокат Башкировой, который обжаловал изменение меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу.

В прокуратуре Москвы сообщили, что именно государственный обвинитель просил оставить без изменения решение о заключении Башкировой.

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Фото:АГН «Москва»

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы. 18-летняя Валерия Башкирова, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Тогда погибли два мальчика в возрасте четырех и пяти лет, девятимесячная девочка остается в тяжелом состоянии. СК возбудил дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

7 июля Никулинский районный суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест, однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП из полиции. Позже суд отправил девушку в СИЗО.

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