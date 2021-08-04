Партнер Twitch уволил 150 сотрудников после анализа их «вовлеченности»

Фото: xsolla.com

ИТ-компания Xsolla, сервис приема платежей в онлайн-играх по всему миру, уволила около 150 сотрудников из-за «невовлеченности», установленной при big data-анализе их поведения в рабочее время. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании, и подтверждает пермское издание 59.ru со ссылкой на заявление Xsolla.

Агапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми. Сейчас головной офис компании находится в Лос-Анджелесе, а в Перми открыто ее представительство, еще одно есть в Сеуле. В 2020 году выручка компании составила $67 млн. В апреле 2021-го Goldman Sachs и Bank of America предварительно оценили компанию в $3 млрд, а в июле 2021-го Goldman Sachs включил ее в число 12 крупнейших цифровых компаний с российскими основателями, которые добились успеха за рубежом. Среди своих партнеров Xsolla называет Twitch, Epic Games (разработчика игры Fortnite), Steam и другие компании.

4 августа в социальных сетях появился скриншот письма основателя Xsolla Александра Агапитова сотрудникам. Собеседник Forbes подтвердил подлинность обращения. В нем Агапитов заявил, что решение об увольнении было принято после того, как «команда big data проанализировала активности» в рабочих сервисах, почте, чатах, документах и отметила его как «невовлеченного и малоэффективного» работника. «Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно», — говорится в письме.

К обращению был прикреплен список увольняемых сотрудников — около 150 человек, пишет 59.ru.

В Xsolla заявили изданию, что в компании проходит внутренняя реструктуризация и частью этого процесса является оптимизация кадрового состава. Там подтвердили, что действительно планируют уволить примерно 150 человек. «Основная доля, безусловно, приходится на наш пермский офис, так как его штат по численности заметно превышает наши остальные локации», — сообщили в компании, пообещав, что сокращение будет проходить с соблюдением законодательства и прав сотрудников.