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Технологии и медиа ,  
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Партнер Twitch уволил 150 сотрудников после анализа их «вовлеченности»

Фото: xsolla.com
Фото: xsolla.com

ИТ-компания Xsolla, сервис приема платежей в онлайн-играх по всему миру, уволила около 150 сотрудников из-за «невовлеченности», установленной при big data-анализе их поведения в рабочее время. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании, и подтверждает пермское издание 59.ru со ссылкой на заявление Xsolla.

Агапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми. Сейчас головной офис компании находится в Лос-Анджелесе, а в Перми открыто ее представительство, еще одно есть в Сеуле. В 2020 году выручка компании составила $67 млн. В апреле 2021-го Goldman Sachs и Bank of America предварительно оценили компанию в $3 млрд, а в июле 2021-го Goldman Sachs включил ее в число 12 крупнейших цифровых компаний с российскими основателями, которые добились успеха за рубежом. Среди своих партнеров Xsolla называет Twitch, Epic Games (разработчика игры Fortnite), Steam и другие компании.

4 августа в социальных сетях появился скриншот письма основателя Xsolla Александра Агапитова сотрудникам. Собеседник Forbes подтвердил подлинность обращения. В нем Агапитов заявил, что решение об увольнении было принято после того, как «команда big data проанализировала активности» в рабочих сервисах, почте, чатах, документах и отметила его как «невовлеченного и малоэффективного» работника. «Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно», — говорится в письме.

К обращению был прикреплен список увольняемых сотрудников — около 150 человек, пишет 59.ru.

В Xsolla заявили изданию, что в компании проходит внутренняя реструктуризация и частью этого процесса является оптимизация кадрового состава. Там подтвердили, что действительно планируют уволить примерно 150 человек. «Основная доля, безусловно, приходится на наш пермский офис, так как его штат по численности заметно превышает наши остальные локации», — сообщили в компании, пообещав, что сокращение будет проходить с соблюдением законодательства и прав сотрудников.

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В комментарии Агапитова, который опубликовали Forbes и 59.ru, говорится, что «иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры». Он добавил, что сотрудники получат «максимальный уровень поддержки»: «от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств, чтобы их следующий карьерный шаг был крутым и успешным».

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«Для сотрудников, с которыми мы решили расстаться, будут сохранены определенные элементы соцпакета, например ДМС, телемедицина и психолог до конца действия текущего полиса», — заявил РБК региональный менеджер Xsolla по русскоязычному региону Максим Фомичев. По его словам, HR-отдел и юристы компании будут консультировать сотрудников, а «дружественные кадровые агентства» помогут подобрать им вакансии. «Кроме того, каждый сотрудник может получить рекомендации от менеджеров и СЕО компании лично», — добавил Фомичев.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов заявил РБК, что если сотрудников уволили по односторонней инициативе работодателя, они могут оспорить решение в суде. Юрист напомнил, что уволить в одностороннем порядке можно за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей и наличие дисциплинарных взысканий. «Кроме того, обязанности, которые работник не выполнил, должны быть записаны в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, в должностной инструкции, в локальных нормативных актах работодателя», — отметил он.

«В данном случае увольняют на основании того, что работники мало участвовали в чатах и писали мало писем. Являлось ли это их обязанностью по трудовому договору и локальным актам? То есть увольнение в одностороннем порядке работника, а тем более 150 работников — не быстрый процесс и требует соблюдения всей процедуры. Применение дисциплинарных взысканий также требует соблюдения всех условий, предусмотренных ст. 193 ТК РФ. Работодатель может избежать конфликта в данном случае, только если сможет уволить работников по соглашению», — заявил Надмитов.

По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, в том случае, если документа об увольнении еще не было, рассылку Агапитова сотрудникам можно трактовать, «особенно с учетом дальнейших комментариев руководителя организации, как некое предложение по увольнению по соглашению сторон». «И, насколько я понимаю из следующего письма, он рассказывает о компенсациях, о вовлечениях кадровых агентств и дальнейшем аутплейсменте этих сотрудников», — отметил юрист.

Юридически за это нельзя уволить, но до тех пор, пока нет приказа об увольнении, сложно говорить, за что именно сократили сотрудников и сократили ли вообще, добавил Кофанов. «Инициатором увольнения по соглашению сторон может выступить любая сторона: как работники, так и работодатель. Собственно, это в достаточно экспрессивной манере выложено в этом письме», — отметил юрист. Кроме того, указал он, часть сотрудников Xsolla находится в США, где действуют другие нормы, «которые делают определенные действия возможными».

Авторы
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