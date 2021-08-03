Глава Blizzard уволился после скандала с домогательствами

В Blizzard уже несколько недель продолжается скандал, связанный с обвинениями в дискриминации женщин и домогательствами. На место главы компании приходят сразу два руководителя, в том числе женщина — Джен Онил из Vicarious Visions

Джей Аллен Брэк (Фото: Wowhead / Twitter)

Президент Blizzard Джей Аллен Брэк покидает компанию, в команде одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр он проработал два года. На его место придут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox, сообщает пресс-служба компании.

Онил и Ибарра будут соруководителями компании. «Они оба глубоко привержены защите всех наших сотрудников и предстоящей работе по обеспечению того, чтобы Blizzard стала безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения. Они будут отстаивать и укреплять наши ценности и восстанавливать ваше доверие», — говорится в сообщении.

Онил станет первой женщиной — руководителем Blizzard.

Смена руководства произошла на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, происходивших внутри Blizzard. Иск к компании в конце июля подали власти Калифорнии, в нем указывалось, что он основан на многочисленных жалобах бывших и нынешних сотрудников. Вскоре после этого, как пишет PC Gamer, более 3 тыс. сотрудников Activision Blizzard подписали открытое письмо к руководству, в котором выступили в защиту жертв домогательств и призвали к «официальным заявлениям, в которых будет признание серьезности обвинений и которые продемонстрируют сострадание к жертвам преследований».