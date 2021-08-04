Угрожавшего взорвать гранату в правительстве Украины задержали

Позднее МВД уточнило, что друга Прохнича зовут Василий Олексюк. Он прошел необходимый инструктаж и смог уговорить мужчину сдаться властям. Переговоры длились десять минут.

В отношении мужчины откроют уголовное дело по четырем статьям, в том числе по ст. 147 УК Украины (захват заложников), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

О том, что мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату, стало известно ранее 4 августа. Мужчина объявил, что «здание захвачено», и пообещал, что «живым оттуда не уйдет».