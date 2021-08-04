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Общество ,  
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Угрожавшего взорвать гранату в правительстве Украины задержали

Фото:Національна поліція України Фото:Національна поліція України Фото:Національна поліція України Фото:Національна поліція України

В Киеве задержали мужчину, который зашел в здание правительства Украины и пригрозил взорвать гранату. Сообщение о задержании мужчины также размещено в Twitter МВД Украины.

«Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать кабмин», — говорится в сообщении.

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Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в ходе брифинга сообщил, что переговоры с мужчиной вел его знакомый, и за это время полицейские смогли обезвредить преступника, передает Strana.ua. Клименко уточнил, что мужчина сдался сам. По словам главы Нацполиции, им оказался ветеран АТО Владимир Прохнич, который служил в подразделении ВС Украины «Айдар», он был дважды ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму. Клименко также подтвердил, что граната у Прохнича была боевая — РГД-5.

Позднее МВД уточнило, что друга Прохнича зовут Василий Олексюк. Он прошел необходимый инструктаж и смог уговорить мужчину сдаться властям. Переговоры длились десять минут.

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Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины
Общество
Здание правительства Украины

В отношении мужчины откроют уголовное дело по четырем статьям, в том числе по ст. 147 УК Украины (захват заложников), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

О том, что мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату, стало известно ранее 4 августа. Мужчина объявил, что «здание захвачено», и пообещал, что «живым оттуда не уйдет».

Украина угроза взрыва граната задержание
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