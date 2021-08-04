Угрожавшего взорвать гранату в правительстве Украины задержали
В Киеве задержали мужчину, который зашел в здание правительства Украины и пригрозил взорвать гранату. Сообщение о задержании мужчины также размещено в Twitter МВД Украины.
«Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать кабмин», — говорится в сообщении.
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в ходе брифинга сообщил, что переговоры с мужчиной вел его знакомый, и за это время полицейские смогли обезвредить преступника, передает Strana.ua. Клименко уточнил, что мужчина сдался сам. По словам главы Нацполиции, им оказался ветеран АТО Владимир Прохнич, который служил в подразделении ВС Украины «Айдар», он был дважды ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму. Клименко также подтвердил, что граната у Прохнича была боевая — РГД-5.