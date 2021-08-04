В Забайкалье завели дело после столкновения поездов на перегоне Транссиба

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае завели уголовное дело после столкновения двух поездов на перегоне Алеур — Бушулей Чернышевского района. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения.

Ранее 4 августа на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение локомотива грузового поезда № 2430 с последним вагоном грузового поезда № 2700. Забайкальская железная дорога является частью Транссибирской магистрали (Трассиба).