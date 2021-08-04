В Забайкалье из-за столкновения поездов произошла утечка авиатоплива
В Забайкальском крае произошло столкновение двух поездов, сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.
«По состоянию на 3:30 (мск) на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд», — говорится в сообщении.
Информацию о случившемся дежурный ОАО «РЖД» получил в 3 августа в 23:30 мск. Инцидент произошел на перегоне «Алеур-Бушулей» Чернышевского района. Локомотив грузового поезда столкнулся с хвостом впереди идущего грузового состава.
В итоге вагоны сошли с рельс. Среди них были две цистерны с топливом. Были также повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути. Пострадавших в результате инцидента не было.