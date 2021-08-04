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Полиция в Шереметьево задержала устроившую дебош пьяную девушку

В аэропорту Шереметьево полиция задержала девушку, которая «по внешнему виду находилась в состоянии опьянения», сообщила РБК пресс-служба управления на транспорте МВД.

«22 июля 2021 в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что в зале вылета пассажирка нарушает общественный порядок. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, которые установили, что гражданка, 1998 года рождения, вела себя неадекватно и вызывающе», — сказали в полиции.

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Общество
Фото:МВД

Там указали, что девушка не реагировала на требования полицейских прекратить дебош. В итоге ее доставили в дежурную часть. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась.

В результате полиция привлекла нарушительницу к административной ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП).

В середине июня московская полиция из-за дебоша задержала главу департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства финансов Михаила Санакоева. В неадекватном состоянии он бил машины на парковке на северо-западе столицы. Источник "РИА Новостей" указывал, что чиновник был в состоянии наркотического опьянения.

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