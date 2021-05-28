Во Владивостоке авиадебошир ударил полицейского

Во Владивостоке сотрудники полиции сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, распивающих на борту спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока», — говорится в сообщении ведомства.

Во время задержания один из нарушителей попытался оказать сопротивление и ударил сотрудника полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти), добавили в МВД.

Также в отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.20 КоАП «Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах».