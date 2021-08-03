Грузовик упал с эстакады на ЦКАД в Подмосковье

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Курс доллара на 4 августа USD ЦБ: 72,87 (-0,14)

Курс евро на 4 августа EUR ЦБ: 86,56 (-0,21)

Байден заявил об ухудшении ситуации с COVID в США в ближайшие недели

Обратившаяся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву

Как дефицит породил облачные сервисы

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

СМИ сообщили о возмещении финским премьером части расходов на завтраки

Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана

Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест

Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за «харассмент-гейта»

Синоптик предупредил о «зависших» в Поволжье на сутки смерчах

Финансовая разведка заказала сервис для слежки за операциями с биткоином

Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

Россияне назвали самые интересные для них виды спорта на Олимпиаде

Эксперты назвали самые дорогие небоскребы «Москва-Сити»

Литва депортировала первого проникшего с территории Белоруссии нелегала