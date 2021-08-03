Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном

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Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу журналистки Кэтрин Белтон «Люди Путина», извинилось перед совладельцем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном за то, что не обратилось к ним за комментарием до выхода книги. Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

«HarperCollins и автор книги признают и сожалеют, что не обратились за их комментарием в связи с заявлениями, предполагающими, что Авен или Фридман имели связи с КГБ в начале своей карьеры в конце 1980-х годов», — говорится в заявлении. В HarperCollins отметили, что для таких утверждений не было весомых доказательств.

В издательстве добавили, что внесли изменения в некоторые утверждения в книге, чтобы представить позицию Авена и Фридмана более точно.

28 июля прошли слушания в Высоком суде Лондона по искам Авена и Фридмана. По итогам судебного заседания их претензии за диффамацию, поскольку их обвинили в связях с КГБ в 1980-х годах, были удовлетворены, так как HarperCollins согласилось внести правки в текст книги.