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Общество ,  
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Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном

Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу журналистки Кэтрин Белтон «Люди Путина», извинилось перед совладельцем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном за то, что не обратилось к ним за комментарием до выхода книги. Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

«HarperCollins и автор книги признают и сожалеют, что не обратились за их комментарием в связи с заявлениями, предполагающими, что Авен или Фридман имели связи с КГБ в начале своей карьеры в конце 1980-х годов», — говорится в заявлении. В HarperCollins отметили, что для таких утверждений не было весомых доказательств.

В издательстве добавили, что внесли изменения в некоторые утверждения в книге, чтобы представить позицию Авена и Фридмана более точно.

Издатель изменит книгу «Люди Путина» по соглашению с Фридманом и Авеном
Общество
Роман Абрамович (слева)

28 июля прошли слушания в Высоком суде Лондона по искам Авена и Фридмана. По итогам судебного заседания их претензии за диффамацию, поскольку их обвинили в связях с КГБ в 1980-х годах, были удовлетворены, так как HarperCollins согласилось внести правки в текст книги.

Ранее с иском по тому же делу обратился Роман Абрамович, по мнению которого в книге опубликованы ложные утверждения, что он получил указание купить лондонскую футбольную команду «Челси» от президента России Владимира Путина в целях проникновения в британскую политическую элиту. Кроме того, по словам Абрамовича, в книге содержатся утверждения, что он имеет коррумпированные отношения с Путиным, действовал по его указанию и был его кассиром и хранителем денег, такие же отношения у него якобы были с бывшим президентом России Борисом Ельциным.

Абрамович подал в суд на австралийского издателя книги «Люди Путина»
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Роман Абрамович

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Книга «Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и затем перешел в наступление на Запад» вышла в июне 2020 года. Ее написала бывший корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон, которая 16 лет прожила в России. В книге утверждается со ссылкой на источники в Кремле, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, олигархов, криминальных элементов (большая часть комментариев анонимные), что группа приближенных к Путину бывших офицеров КГБ и силовиков захватила в России ключевые посты в основных компаниях и государственных институтах.

Harper Collins извинение Михаил Фридман Петр Авен КГБ Владимир Путин
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