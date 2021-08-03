Медики не нашли следов инъекции у сообщившей об «уколе прохожего» девочки

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Медики не обнаружили на теле 15-летней девочки, которой прохожий вколол неизвестное вещество, следов инъекции. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Мы знаем об этой ситуации. Держим дело на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами, которые разбираются в этом деле. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, следов инъекций, по словам медиков, также не обнаружено», — сказала она.

Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщали, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание после того, как прохожий вколол ей неизвестное вещество в ягодицу. По словам собеседников агентств, после этого отец пострадавшей обратился в полицию. Он сообщил, что, со слов девочки, это произошло во время прогулки неподалеку от военного училища на улице Головачева вечером 2 августа.

Девочка сообщила, что временно потеряла сознание, после чего очнулась и дошла до КПП военного училища. Ей поставили предварительный диагноз «острое отравление» и доставили в больницу им. Н.Ф. Филатова.