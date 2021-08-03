В Москве прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

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На юго-востоке Москвы прохожий вколол 15-летней девочке неизвестное вещество, после она потеряла сознание. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что в отдел полиции в Люблино поступило заявление от отца девочки. По его словам, около 18:00 2 августа его дочь вышла на прогулку с друзьями около военного училища на улице Головачева.

К девочке подошел неизвестный мужчина славянской наружности в кофте с капюшоном и попросил подсказать дорогу до улицы Краснодонской. Однако после этого он стал преследовать девочку, приблизился к ней и сделал «укол в левую ягодицу».

Девочка на время потеряла сознание, однако затем смогла дойти до КПП военного училища. Девочку доставили в больницу им. Н.Ф. Филатова с предварительным диагнозом «острое отравление».