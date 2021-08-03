В Ростовской области из-за COVID-19 закроют бани и ужесточат ограничения

Ростов-на-Дону (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства. Также в регионе приостановлена деятельность бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Кроме того, в парках не будут работать аттракционы.

При посещении ряда публичных мест в регионе будут требовать сертификат о полном прохождении вакцинации, справку о перенесенной в последние полгода болезни либо отрицательный результат ПЦР-тестирования. Это:

заведения общепита (включая летние веранды), МФЦ, фитнес-клубы, спортзалы, почтовые отделения, социальные учреждения, а также любые расчетно-кассовые центры;

общежития, куда заселяют студентов и сотрудников образовательных организаций;

спортивные и физкультурные мероприятия. Проводить их будут без зрителей, принять участие в состязаниях могут только совершеннолетние.

Любые заведения общепита, кинотеатры, театры и концертные залы могут быть заполнены не более чем на 30%. Одновременно запрещается проведение концертов без оборудованных посадочных мест.

В регионе приостанавливаются проведение плановой госпитализации, профосмотров и диспансеризация граждан, а также оказание плановой медицинской помощи, которая может быть отложена без возникновения угрозы здоровью и жизни людей.

Предусмотрены несколько исключений: проведение курсового и программного лечения, дополнительные обследования призывников, высокотехнологическая помощь, а также медицинское вмешательство по профилям: фтизиатрия, психиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция. Кроме того, медпомощь окажут в случае острых заболеваний либо обострения хронических болезней, травм и риска ухудшения состояния.

За последние сутки в Ростовской области заболели 444 человека, умерли 18. За все время эпидемии в регионе выявлено 110 937 случаев заражения, умерли 5259 человек.