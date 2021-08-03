В доме во Владимирской области произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

В городе Коврове во Владимирской области произошел пожар в жилом четырехэтажном доме, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС.

«Пожар произошел в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю», — сказано в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в доме № 10 на улице Социалистической, в тушении были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.

По предварительной информации, во время пожара пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 29 человек, включая пятерых детей.