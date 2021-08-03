Эксперты оценили эффективность арбузов для восстановления после COVID-19

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Арбузы являются хорошим источником углеводов и улучшают функцию почек, но содержат не так уж много витамина С, необходимого для восстановления после COVID-19. Об этом в ответ на просьбу оценить пользу этой сезонной ягоды для переболевших коронавирусной инфекцией рассказали опрошенные РБК эксперты.

Ранее о том, что арбузы помогают восстановиться после коронавируса из-за высокого содержания витамина С и других витаминов, заявили опрошенные «РИА Новости» педиатр Марина Лерман и врач-терапевт Елена Тихомирова.

Однако, по словам опрошенных РБК врачей, есть много фруктов и ягод, где витамина С больше, чем в арбузе. «Арбузы вообще полезны, особенно сезонные. Человеку, переболевшему любой инфекционной болезнью, нужно обращать внимание на питание, включать в рацион продукты, богатые витаминами, белком. В арбузе действительно есть антиоксиданты, а что касается витамина С, его больше, например, в черной смородине, в яблоках — в них также содержится железо», — сообщила РБК врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, питание переболевших людей должно быть сбалансированным.

Врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков сообщил РБК, что не каждый арбуз подходит для восстановления организма после COVID-19. По его словам, их следует есть по сезону, чтобы не нагружать организм. Инфекционист объяснил, что если переболевший человек съест «неправильный» арбуз, то содержащиеся в нем нитраты могут усугубить состояние, «особенно со стороны почек», на которые и так воздействовал коронавирус.



Тимаков также отметил, что витамина С в арбузах содержится не так уж и много. Гораздо больше этого вещества содержат яблоки, цитрусовые и клюква, указал он. По мнению инфекциониста, арбуз хорош как источник углеводов, которые поддерживают энергетический баланс организма: они содержат фруктозу, сахарозу и различные микроэлементы. «Также арбузы улучшают функцию почек и вымывают из организма оставшиеся токсины. В этом качестве арбуз использовать можно, при условии, что у человека не нарушена работа почек», — заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова заявила «РИА Новости», что переболевшим COVID-19 людям следует есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности витамином С. Одновременно она подчеркнула, что «увлекаться» арбузами не стоит, и рекомендовала съедать не больше 500 г арбуза в сутки. С ней согласилась педиатр Марина Лерман, добавив, что ягода может поднять настроение, «вывести из организма шлаки и токсины», а также укрепить сердечно-сосудистую систему. По ее словам, арбузы не стоит совмещать с молочными продуктами из-за высокого риска пищевого отравления.