Соратники убитого в Киеве белорусского активиста заявили о слежке за ним

Виталий Шишов (Фото: beldomua / Telegram)

За погибшим в Киеве главой негосударственной организации «Белорусский дом на Украине» Виталием Шишовым велась слежка, он получал информацию о готовящихся против него провокациях «вплоть до похищения и ликвидации». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Белорусского дома на Украине».

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ [Республике Белоруссия] о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума», — говорится в сообщении.

В публикации смерть Шишова называют «спланированной чекистами операцией по ликвидации действительно опасного режиму беларуса».

Шишов переехал на Украину осенью 2020 года, поскольку участвовал в протестах в городе Гомеле. О его пропаже «Белорусский дом на Украине» сообщил 2 августа. Он, предположительно, вышел на утреннюю пробежку и не вернулся, его телефон перестал отвечать на звонки. Соратники активиста сообщили, что начали поиски и заявили в полицию, прочесали близлежащую местность.