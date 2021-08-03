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Протесты в Белоруссии ,  
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Соратники убитого в Киеве белорусского активиста заявили о слежке за ним

Виталий Шишов
Виталий Шишов (Фото: beldomua / Telegram)

За погибшим в Киеве главой негосударственной организации «Белорусский дом на Украине» Виталием Шишовым велась слежка, он получал информацию о готовящихся против него провокациях «вплоть до похищения и ликвидации». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Белорусского дома на Украине».

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ [Республике Белоруссия] о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума», — говорится в сообщении.

В публикации смерть Шишова называют «спланированной чекистами операцией по ликвидации действительно опасного режиму беларуса».

Шишов переехал на Украину осенью 2020 года, поскольку участвовал в протестах в городе Гомеле. О его пропаже «Белорусский дом на Украине» сообщил 2 августа. Он, предположительно, вышел на утреннюю пробежку и не вернулся, его телефон перестал отвечать на звонки. Соратники активиста сообщили, что начали поиски и заявили в полицию, прочесали близлежащую местность.

Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома на Украине» нашли мертвым
Общество
Виталий Шишов

3 августа киевская полиция сообщила, что Шишова нашли мертвым в парке, а уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве. «Полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид», — сообщила полиция.

Полицейские также обратились с просьбой к знакомым погибшего сообщить о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии и угрозах, которые могли поступать Шишову.

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Массовые не согласованные с местными властями протесты в Белоруссии начались после голосования на выборах президента 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко.

Акции протеста, которые продолжались несколько недель не только в Минске, но и во многих других городах Белоруссии, вызвали жесткую реакцию силовиков с применением светошумовых гранат и резиновых пуль. Протесты сопровождались жесткими массовыми задержаниями, избиениями протестующих и судебными процессами. Практически все руководители оппозиционного движения в Белоруссии или покинули страну, или оказались за решеткой.

Киев активист оппозиционер убийство Белоруссия
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