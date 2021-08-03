Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома на Украине» нашли мертвым

«Белорусский дом» помогает эмигрировать из Белоруссии. Глава украинского подразделения накануне вышел на пробежку и пропал

Виталий Шишов (Фото: beldomua / Telegram)

В киевском парке нашли тело пропавшего главы негосударственной организации «Белорусский дом на Украине» (занимается поддержкой белорусских эмигрантов), гражданина Белоруссии Виталия Шишова. Об этом говорится на сайте киевской полиции.

«Полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид», — отмечается в сообщении.

Тело Шишова обнаружили неподалеку от его места проживания. Городская полиция просит знакомых погибшего сообщить о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии и угрозах, которые могли поступать Шишову.

Как сообщал «Белорусский дом на Украине», Шишов пропал утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся.