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Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома на Украине» нашли мертвым

«Белорусский дом» помогает эмигрировать из Белоруссии. Глава украинского подразделения накануне вышел на пробежку и пропал
Виталий Шишов
Виталий Шишов (Фото: beldomua / Telegram)

В киевском парке нашли тело пропавшего главы негосударственной организации «Белорусский дом на Украине» (занимается поддержкой белорусских эмигрантов), гражданина Белоруссии Виталия Шишова. Об этом говорится на сайте киевской полиции.

«Полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид», — отмечается в сообщении.

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Политика
Фото:GpkGovBY / Facebook

Тело Шишова обнаружили неподалеку от его места проживания. Городская полиция просит знакомых погибшего сообщить о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии и угрозах, которые могли поступать Шишову.

Как сообщал «Белорусский дом на Украине», Шишов пропал утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся.

Организация занимается помощью белорусам, которые были вынуждены уехать за рубеж.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля поручил полностью перекрыть границу республики с Украиной. Он утверждал, что из этой страны в Белоруссии ввозят «тонны оружия». В декабре 2020-го Лукашенко также сообщал, что в Белоруссии остается несколько террористических групп, члены которых прибывают в том числе с Украины.

Украинские власти опровергали обвинения в поставках оружия и вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. МИД отмечал, что позиционирование Украины в качестве внешней угрозы — часть политики «дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения». По мнению министерства, от закрытия границы прежде всего пострадают сами жители Белоруссии.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Белоруссия Украина Киев смерть полиция
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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
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На Украине отвергли обвинения в поставках оружия в Белоруссию
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