ЛГБТ-семья из рекламы «Вкусвилла» сообщила об отъезде из России

Юма (Фото: yumalevel / Instagram)

Участницы проекта сети магазинов «Вкусвилл» о разных типах семей в России, из-за которых магазин критиковали за пропаганду гомосексуализма, покинули Россию после угроз, которые они получали в свой адрес. Об этом женщины из «матриархальной семьи» написали в Instagram.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей», — написала одна из участниц проекта Юма в Instagram. По ее словам, члены ее семьи прошли через «тяжелое испытание» и сейчас находятся в «нелегком» психологическом состоянии.

Дочь Юмы Мила, в свою очередь, написала, что сейчас ее семья «начинает новую жизнь в Барселоне».

В конце июня «Вкусвилл» опубликовал материал о разных типах семей в разделе своего сайта «Школа потребителя». Героями публикации были разные семьи, в том числе семья, которая состояла из четырех женщин, — Юмы и ее двух дочерей, одна из которых недавно обручилась с девушкой.