ЛГБТ-семья из рекламы «Вкусвилла» сообщила об отъезде из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 13:47
Путин отметил железную волю выигравшего Олимпиаду борца Евлоева Спорт, 19:30 Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном Общество, 19:25 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 19:21 ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике Политика, 19:11 В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса Бизнес, 19:07 Муж Тимановской заявил об обращении администрации Лукашенко к ее матери Спорт, 19:06 Сбербанк снизил ипотечные ставки на дорогие новостройки Недвижимость, 18:59 Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19 Общество, 18:57 Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр Спорт, 18:56 Расходы, закрывающие и кешбэк: как грамотно организовать деловые поездки РБК и Smartway, 18:56 Риелторы назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами Недвижимость, 18:54 Акции Robinhood выросли почти на 20% и превысили цену размещения Инвестиции, 18:51 Магнус Карлсен не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Сочи Спорт, 18:49 Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей Общество, 18:48
Общество ,  
0 

ЛГБТ-семья из рекламы «Вкусвилла» сообщила об отъезде из России

Юма
Юма (Фото: yumalevel / Instagram)

Участницы проекта сети магазинов «Вкусвилл» о разных типах семей в России, из-за которых магазин критиковали за пропаганду гомосексуализма, покинули Россию после угроз, которые они получали в свой адрес. Об этом женщины из «матриархальной семьи» написали в Instagram.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей», — написала одна из участниц проекта Юма в Instagram. По ее словам, члены ее семьи прошли через «тяжелое испытание» и сейчас находятся в «нелегком» психологическом состоянии.

Дочь Юмы Мила, в свою очередь, написала, что сейчас ее семья «начинает новую жизнь в Барселоне».

«ВкусВилл» удалил статью об однополой паре и извинился
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В конце июня «Вкусвилл» опубликовал материал о разных типах семей в разделе своего сайта «Школа потребителя». Героями публикации были разные семьи, в том числе семья, которая состояла из четырех женщин, — Юмы и ее двух дочерей, одна из которых недавно обручилась с девушкой.

После публикации на компанию и героинь материала в соцсетях обрушилась критика. Комментарии появились в соцсетях «Вкусвила» и аккаунтах девушек. «С выхода текста нам начали поступать угрозы во все аккаунты моей семьи», — говорила РБК одна из героинь статьи. Покупатели призывали бойкотировать сеть магазинов и намеревались пожаловаться в «компетентные органы» на пропаганду гомосексуализма.

Позднее «Вкусвилл» удалил данную публикацию. Компания извинилась перед теми, чьи чувства задела публикация. «Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой», — отметили в компании.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
«ВкусВилл» отъезд Россия ЛГБТ
Материалы по теме
«ВкусВилл» удалил статью об однополой паре и извинился
Общество
Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети»
Политика
Прокуратура потребовала запретить «Российскую ЛГБТ-сеть» в Facebook
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter