Число заболевших COVID в Москве за сутки выросло почти на 1 тыс.

Если накануне в столице зафиксировали 2 484 случая, то сегодня их оказалось 3 330. Всего в регионе выявили 1,5 млн заразившихся коронавирусом

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За последние сутки в Москве выявили 3 330 случаев заражения коронавирусом, это почти на 1 тыс. больше, чем выявили днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в столице зарегистрировали 2 484 случая, это на 846 случаев меньше, чем сегодня. Общее число заболевших в Москве выросло до 1 511 940.

На прошлой неделе менее 3 тыс. заразившихся регистрировали в течение четырех дней, в остальные дни показатель превышал 3,3 тыс. В целом число выявляемых заражений начало снижаться с конца июня. Если в середине месяца на пике фиксировали более 9 тыс. заболевших, то к началу июля это число снизилось до 5–6 тыс.

По суточному приросту больных COVID-19 и по общему количеству Москва обгоняет остальные регионы. В тройке субъектов, где за последние 24 часа выявили больше всего случаев коронавируса, также Санкт-Петербург (1914) и Московская область (1596).

Помимо этого, в Москве за сутки скончались 75 человек, это больше, чем в любом другом регионе. Всего в столице зафиксировали, по данным штаба, 25 779 смертей от коронавируса.