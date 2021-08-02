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Пандемия коронавируса ,  

Число заболевших COVID в Москве за сутки выросло почти на 1 тыс.

Если накануне в столице зафиксировали 2 484 случая, то сегодня их оказалось 3 330. Всего в регионе выявили 1,5 млн заразившихся коронавирусом
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За последние сутки в Москве выявили 3 330 случаев заражения коронавирусом, это почти на 1 тыс. больше, чем выявили днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в столице зарегистрировали 2 484 случая, это на 846 случаев меньше, чем сегодня. Общее число заболевших в Москве выросло до 1 511 940.

На прошлой неделе менее 3 тыс. заразившихся регистрировали в течение четырех дней, в остальные дни показатель превышал 3,3 тыс. В целом число выявляемых заражений начало снижаться с конца июня. Если в середине месяца на пике фиксировали более 9 тыс. заболевших, то к началу июля это число снизилось до 5–6 тыс.

По суточному приросту больных COVID-19 и по общему количеству Москва обгоняет остальные регионы. В тройке субъектов, где за последние 24 часа выявили больше всего случаев коронавируса, также Санкт-Петербург (1914) и Московская область (1596).

Помимо этого, в Москве за сутки скончались 75 человек, это больше, чем в любом другом регионе. Всего в столице зафиксировали, по данным штаба, 25 779 смертей от коронавируса.

Сергей Собянин — РБК: «Зачистить вирус, как в Китае, у нас невозможно»
Политика
Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял скачок заболеваемости распространением индийского штамма коронавируса («дельта»), который обладает большей заразностью. На фоне увеличения числа заболевших власти вводили новые ограничения, в том числе разрешили посещать кафе и рестораны только людям, доказавшим свою безопасности с точки зрения распространения вируса. Привившимся, переболевшим и сдавшим отрицательный тест выдавали QR-код, по которому осуществлялся вход в заведения общепита.

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Позже меру отменили, а чуть позже власти также разрешили не носить перчатки в общественных местах — мера действовала в столице полтора года.

Собянин в интервью РБК пояснил, как принималось решение о введении или снятии ограничений. По его словам, основным фактором при этом является заполняемость больничных коек. Под коронавирусных больных выделили 23 тыс. коек, и, если они заполняются на две трети, это служит сигналом для введения ограничений.

«И в мае—июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее, локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — рассказал мэр.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
коронавирус COVID-19 Москва
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