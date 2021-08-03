Журнал Lancet сообщил о новой опасности после перенесенного COVID-19

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Ученые из шведского Университета Умео выявили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщается в научной статье журнала Lancet.

«В нашем исследовании мы определили, что COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда», — говорится в сообщении.

Всего в исследовании приняли участие более 86 тыс. человек, что является самым крупным исследованием в мире о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы (348 тыс. человек) в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Оказалось, что COVID-19 увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы.