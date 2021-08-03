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Пандемия коронавируса ,  
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Журнал Lancet сообщил о новой опасности после перенесенного COVID-19

Фото: Fadel Dawood / dpa / Global Look Press
Фото: Fadel Dawood / dpa / Global Look Press

Ученые из шведского Университета Умео выявили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщается в научной статье журнала Lancet.

«В нашем исследовании мы определили, что COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда», — говорится в сообщении.

Всего в исследовании приняли участие более 86 тыс. человек, что является самым крупным исследованием в мире о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы (348 тыс. человек) в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Оказалось, что COVID-19 увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы.

Ученые сообщили о различии симптомов COVID у людей разного возраста
Общество
Фото:Hollie Adams / Getty Images

Ранее генеральный директор НМИЦ имени В.А.Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто также сообщал, что коронавирус способен вызвать осложнения в сердечно-сосудистую системе. «Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания», — пояснял он.

В российском Минздраве, в свою очередь, предупреждали, что у 20–30% переболевших коронавирусной инфекцией могут возникнуть тромбозы в рамках постковидного синдрома. К другим серьезным осложнениям после перенесенной болезни ведомство отнесло одышку (она наблюдается у 31,7% переболевших), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7%).

По данным российского оперштаба, днем ранее в России выявили 23 508 заболевших коронавирусом, еще 785 человек скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились более 6,3 млн человек, умерли — 160 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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